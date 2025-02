Unfall in Schönebeck Kurios! Brennendes Räumfahrzeug sorgt für Sperrung auf der B 246a

Weil sein Auto während der Fahrt ausgegangen war, musste der Fahrer eines Räumfahrzeuges am Freitagmorgen auf der B 246a anhalten. Kurze Zeit später stand das Fahrzeug in Flammen. Was bisher bekannt ist.