Was im Jahr 2025 alles geplant ist

Feste in Egeln

Die Stadt Egeln organisiert regelmäßig Feiern für die Senioren wie zum Beispiel ein Herbstfest im Oktober. Sie finden jedesmal in der Cafeteria an der Wasserburg statt.

Egeln - Die Stadt Egeln bereitet auch diesem Jahr wieder eine Reihe von Veranstaltungen für die Bürger der Stadt und darüber hinaus vor. „In diesem Jahr werden in Egeln wieder vier Seniorenfeiern stattfinden, und zwar im Frühling, im Sommer und im Herbst sowie ein Adventsnachmittag“, teilte die Vorsitzende des Ausschusses für Kultus und Soziales, Katja Sehnert (ZfE), im Anschluss an die erste Sitzung in diesem Jahr mit.