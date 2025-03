SLK live: Der Newsblog Das ist der Freitag im Salzlandkreis

In der Posse ums Camping am Schachtsee ermittelt die Staatsanwaltschaft jetzt gegen den Bürgermeister der Verbandsgemeinde, in Bernburg stehen zwei Weltmeister neu im Goldenen Buch, in Calbe sorgen sich die Landwirte um das Wachstum ihrer Zwiebeln: Im Ticker von Freitag, 21. März 2025, lesen Sie die Nachrichten des Tages rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt und rund um Schönebeck.