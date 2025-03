In diesem Jahr bleibt der Badestrand am Großen Schachtsee in Wolmirsleben verwaist.

Wolmirsleben/Magdeburg. - Mit der Anzeige gegen den Verbandsgemeinde-Bürgermeister Michael Stöhr (UWGE), die der Besitzer des Campingplatzes am Großen Schachtsee in Wolmirsleben, Joachim Nöske, im November des vergangenen Jahres beim Polizeirevier des Salzlandkreises in Bernburg erstattet hatte, beschäftigt sich nun die Staatsanwaltschaft in Magdeburg.