Satte 200.000 Euro Fördermittel winken für die Sanierung des Hummelberg-Turms in Schönebeck. Vorher muss der Förderverein aber selbst mehrere Zehntausend Euro auftreiben – und hat dafür nur noch drei Monate Zeit.

Auf dem Hummelberg in Schönebeck ist den vergangenen Monaten und Jahren bereits viel am Turm passiert. Nun muss der Verein schnell Geld auftreiben, um Zugriff auf stattliche Fördergelder zu bekommen.

Schönebeck. - Mit der Sanierung des denkmalgeschützten Hummelberg-Turms in Schönebeck ist der nach dem Turm benannte Förderverein in den letzten Jahren Stück für Stück vorangekommen. Über das Förderprogramm Leader könnte das Vorhaben demnächst mit 200.000 Euro unterstützt und somit baulich nahezu abgeschlossen werden. Doch vorher muss der Verein selbst einen 20-prozentigen Eigenanteil, also 40.000 Euro, aufbringen – und das bis Ende Juni.