Ein neues Café an der Saale in Calbe, die Geschichten hinter den Stolpersteinen von Bernburg, ein Fahrlehrer findet einen Nachfolger für Staßfurt und geht nach Aschersleben:

Das ist neu am Mittwoch:

8.29 Uhr: Das nächste Lesecafé der Staßfurter Urania findet am kommenden Dienstag, 14. Januar, ab 15 Uhr in der Begegnungsstätte am Prinzenberg 18 statt.

Begeisterte Bücherwürmer stellen dabei ihre Lieblingslektüre vor und regen zum gemeinsamen Gespräch über Leseerlebnisse und -erfahrungen an, informiert die Staßfurter Urania in einer Ankündigung.

Step-Aerobic-Kurs in Gatersleben

7.34 Uhr: Am heutigen Dienstag startet in Gatersleben ein Step-Aerobic-Kurs der Kreisvolkshochschule.

Über zehn Wochen will Kursleiterin Beate Heydecke immer mittwochs von 19.30 bis 20.30 Uhr in der Sporthalle, Hans-Stubbe-Straße 25, für eine Verbesserung der körperlichen Fitness der Teilnehmer sorgen. Die Anmeldung erfolgt online unter www.kvhs-slk.de.

Der nächste Stadtschreiber kommt

6.51 Uhr: Im Rahmen des Literaturprojektes „9 Points of View“ steht der nächste Besuch eines Stadtschreibers an. Der Österreicher Michael Stavaric gastiert vom 12. bis 26. Januar in Aschersleben, um die Stadt zu erkunden und seine Eindrücke niederzuschreiben.

Wie bei jedem Autor aus den neun Nachbarländern Deutschlands angedacht wird es eine unmittelbare Zusammenarbeit mit Ascherslebener Schülern geben.

Außerdem ist eine Lesung bzw. ein Autorengespräch geplant. Dieses soll am Freitag, 24. Januar, ab 19 Uhr im Theatersaal der Kreativwerkstatt stattfinden.

Ein neues Café in Calbe an der Saale

6.28 Uhr: Ein Ehepaar aus Calbe eröffnet ein Café. Dafür baute ein Polsterer den ehemaligen Ausstellungsraum seines Betriebs aus.

Malgorzata Kaminska hat leckere Pläne für das neue Café (Foto: Thomas Höfs)

Wie seine Frau Malgorzata Kaminska mit eigenen Backkreationen die Gäste anlocken will, erzählen wir Ihnen hier.

Stolpersteine in Bernburg, die Geschichten erzählen

6.12 Uhr: Wilhelm, Hulda und Max Gottheiner sowie Dorothea Asch lebten am Bernburger Lindenplatz. Dann wurden sie die ersten Opfer der Pogrome in der Stadt.

Diese Gedenktafel erinnert an den Beginn der November-Pogrome 1938 am Bernburger Lindenplatz. (Foto: Engelbert Pülicher)

Welches Schicksal den vier Juden in den 1940er Jahren zuteil wurde, erzählen wir Ihnen hier in der ersten Folge unserer neuen Serie über die Stolpersteine in der Saalestadt.

Als Fahrlehrer von Staßfurt nach Aschersleben

5.53 Uhr: Jost Klippstein hat einen Nachfolger für seine Fahrschule in Staßfurt gefunden.

Schlüsselübergabe für „Klippi's Fahrschule“. Jost Klippstein (65) will etwas ruhiger treten und wird Angestellter bei Jan Matthiae. (Foto: Falk Rockmann)

Schluss ist damit für ihn aber noch nicht: Als Angestellter seines Ascherslebener Kollegen Jan Matthiae will er aber Fahranfängern noch etwas beibringen.