Die Eisenbahnfreunde Staßfurt haben nicht nur Grund zur Vorfreude, sondern auch schlechte Nachrichten, Bernburg freut sich auf Street Food als Festival im Frühling, in Kleinmühlingen feiert ein Paar ein ganz besonderes Jubiläum: Im Ticker von Mittwoch, 26. Februar 2025, lesen Sie die Nachrichten des Tages rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt und rund um Schönebeck.

Das ist neu am Mittwoch:

8.36 Uhr: Tief ausgefahrene Spuren neben beiden Pollern am Wipperradweg auf der Bullenstedter Seite beweisen, dass diese mehrmals illegal mit größeren Fahrzeugen umfahren wurden.

Breite und Tiefe der Reifenabdrücke im aufgeweichten Bankett neben dem asphaltierten Weg nach Aderstedt deuten auf ein Auto oder Quad als Verursacher hin.

Der Stein soll den Bereich neben dem Wipperradweg bei Bullenstedt schützen. (Foto: Kurt Kuchinke)

Nun wurde dort von den Ilberstedter Gemeindearbeitern ein zusätzlicher Stein gesetzt, um die Stelle für solche Fahrzeuge unpassierbar zu machen.

Die Nutzung des Wipperradweges ist dort nur für Radfahrer zulässig. Verkehrsschilder, die darauf hinweisen, werden immer wieder ignoriert. (kuk)

Schüler löchern die Justizministerin

7.47 Uhr: Unterricht einmal anders: Egelner Schüler „löchern“

Sachsen-Anhalts Justizministerin Franziska Weidinger.

Sachsen-Anhalts Justizministerin Franziska Weidner und der Landtagsabgeordnete Sven Rosomkiewicz suchten das Gespräch mit den Schülern der Klasse 9a der Ganztagsschule Egeln. (Foto: René Kiel)

Sie und der Landtagsabgeordnete Sven Rosomkiewicz gaben am Montag Unterricht in den neunten Klassen in Egeln und Förderstedt. Welche der Schüler sie beantworteten lesen Sie hier.

Baumfällungen in der Kurve um den Eiskeller

6.51 Uhr: Aufgrund von Baumfällarbeiten im Rahmen der Verkehrssicherung wird die Straße Unter der Alten Burg am morgigen Donnerstag, 27. Februar, zwischen 8 und 15 Uhr im Bereich der Kurve um den Eiskeller vollgesperrt. Darüber informiert die Stadt Aschersleben in einer Mitteilung.

Für den Zeitraum der Arbeiten werden beide Zufahrten von der Brücke Pferdeeine und aus Westdorf vom Rosengarten kommend zur Sackgasse, heißt es weiter.

Eisenbahnfreunde: Feiern, Fahrten und ein Abschied

6.28 Uhr: Noch ein Blick voraus in den Frühling: Die Eisenbahnfreunde Staßfurt feiern ihr Frühjahrsfest am 29./30. März. Die Sonderfahrten 2025 stehen: Leipzig, Störtebeker, Freyburg.

Eher selten gibt's die Möglichkeit, den Lokschuppen und die weiten Anlagen des Traditions-Bw aus der Vogelperspektive zu betrachten. Dieses Mal steht wieder eine Arbeitsbühne auf dem Programm des Frühjahrsfests. (Foto: Falk Rockmann)

Seit 2019 wird das „Dicke“ oder auch „Jumbo“ genannte Flaggschiff im Staßfurter Lokschuppen vermisst. Dazu gibt es hier leider auch schlechte Nachrichten.

Street-Food-Festival kommt wieder nach Bernburg

6.14 Uhr: Der Frühling kommt, ganz bestimmt, und er wird schmecken: Erneut macht im April das Street-Food-Festival auf dem Karlsplatz in Bernburg Halt.

Toni Türüc servierte Philly Cheese Steak auf dem Karlsplatz in Bernburg. (Archivfoto: Engelbert Pülicher)

Was die Besucher dann erwartet und wie sich Gastronomen noch beteiligen können, erklären wir Ihnen hier.

Ein langes Leben zusammen in Kleinmühlingen

6.27 Uhr: Charlotte und Erich Fanselow sind seit 70 Jahren verheiratet. Sie feiern damit die Gnadenhochzeit oder auch die Platin-Hochzeit.

Heute vor 70 Jahren gaben sich Charlotte und Erich Fanselow das Ja-Wort. Sie erinnern sich an ihre Hochzeit. (Foto: Julien Kadenbach)

Das ist ein Jubiläum, das nicht viele Paare schaffen. Das Paar blickt zurück und verrät sein Geheimnis.