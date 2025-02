Der Rosenmontagsumzug am kommenden Sonntag in Ranies wird auch eine Premiere sein. Verstärkte Kontrollen und Präsens sollen die Party aber nicht stoppen.

Rosenmontagszug in Ranies soll mit guter Laune, aber ohne Waffen stattfinden

Die Stimmung wie hier beim 70. Rosenmontagsumzug Ranies war ausgelassen – und das soll auch jetzt wieder so sein.

Schönebeck. - Der Rosenmontagsumzug am 2. März soll auch in seiner 71. Auflage ein toller Tag werden. Ein wichtiger Punkt dabei ist, dass die Sicherheit der Besucher, Gäste und Umzüglern gewährleistet ist. In diesem Jahr wird deswegen Ranies zur Waffenverbotszone erklärt. Grundlage dafür ist die Neufassung des Waffengesetzes, welche seit Oktober gilt.