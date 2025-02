Sachsen-Anhalts Justizministerin Franziska Weidinger und der Landtagsabgeordnete Sven Rosomkiewiczgaben gestern Unterricht in den neunten Klassen in Egeln und Förderstedt und beantworten Fragen der Schüler.

Egeln. - Auf Einladung des Landtagsabgeordneten Sven Rosomkiewicz gab Sachsen-Anhalts Ministerin für Justiz und Verbraucherschutz Franziska Weidinger (beide CDU) gestern Vormittag Unterricht an den beiden neunten Klassen der Ganztagsschule an der Wasserburg in Egeln.