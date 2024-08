Ministerin Feußner sieht sich heute in Grundschulen rund um Staßfurt um, der Landrat ist zwar für die Salzlandbahn, aber auch gegen zu viel Geld fürs Deutschland-Ticket, in Strenzfeld wird ein Galloway-Bulle zum Hingucker: Im Ticker von Montag, 26. August 2024, lesen Sie die Nachrichten des Tages rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt und rund um Schönebeck.

Montag, 26. August 2024.

Das ist neu am Montag:

7.09 Uhr: Die Abstufung der B 180 im Bereich Aschersleben, das Ringheiligtum Pömmelte und eine Satzungsänderung für den Kreiswirtschaftsbetrieb sind einige Punkte, die auf der Tagesordnung der nächsten Sitzung des Kreisentwicklungsausschusses stehen.

Der tagt am Mittwoch, 4. September, ab 17 Uhr im Kreishaus, Karlsplatz 37 in Bernburg. Eine Einwohnerfragestunde ist laut Tagesordnung ebenfalls vorgesehen.

Feußner zu Besuch in den Grundschulen

6.42 Uhr: So geht Grundschule auf dem Land: Sachsen-Anhalts Bildungsministerin Eva Feußner (CDU) besucht heute vier Schulen im Altkreis Staßfurt. Die Ressortchefin nimmt an der auswärtigen Sitzung der Arbeitsgruppe Bildung der CDU-Fraktion im Landtag teil, die auf Wunsch des Landtagsabgeordneten Sven Rosomkiewicz in Staßfurt stattfindet.

Die Bildungspolitiker der Union besuchen regelmäßig die Wahlkreise der direkt gewählten Abgeordneten, um mit Lehrkräften und Schulleitern sowie anderen Beteiligten am Lernort Schule vor Ort über Herausforderungen im Bildungssystem ins Gespräch zu kommen und Anreize für die parlamentarische Arbeit mit zu nehmen.

Eva Feußner (CDU), Bildungsministerin von Sachsen-Anhalt, besucht heute Grundschulen rund um Staßfurt. (Archivfoto: dpa)

„Besonders wichtig ist der Arbeitsgruppe der Austausch mit Lehrkräften und Schulleitern aller Schulformen.Die Abgeordneten legen Wert auf einen stetigen Kontakt zu Lehrerinnen und Lehrern, zur Basis des Schulsystems, um ihre parlamentarische Arbeit an ihren Belangen auszurichten und den Blick für die aktuellen Herausforderungen des Bildungswesens zu behalten“, hieß es.

Um 9.45 Uhr ist ein Besuch der Grundschule in Wolmirsleben geplant, um 11.30 Uhr der Ganztagsschule an der Wasserburg in Egeln, um 13.30 Uhr des Grundschulzentrums „Bördeblick“ in Groß Börnecke und um 15.30 Uhr der Grundschule „Ludwig Uhland“ in Staßfurt. (rki)

Für die Bahn, aber gegen das Ticket?

6.21 Uhr: In der Vergangenheit machte Landrat Markus Bauer (SPD) im Salzlandkreis viel Werbung für die Belebung von Bahnstrecken. Insbesondere trommelte er für den Stundentakt auf der Salzlandbahn von Magdeburg über Calbe und Bernburg nach Halle.

Eine schnelle Salzlandbahn ja, aber ohne Deutschland-Ticket? Die Drohung der Landräte lässt Fragen offen, die Landrat Markus Bauer (SPD) versucht zu beantworten. (Foto: Engelbert Pülicher)

Jetzt aber steht er in der Phalanx der Landräte gegen das Deutschland-Ticket. Wie passt das zusammen? Bauers Antworten auf diese Frage lesen Sie hier.

Den Ministern die Show gestohlen

6.09 Uhr: Das Historische Erntefest in Strenzfeld zog am Sonnabend wieder die Massen an.

Sachsen-Anhalts Landwirtschaftsminister Sven Schulze steuerte beim diesjährigen Erntekorso einen Famulus. (Foto: Lothar Semlin)

Auch zwei Minister des Landes Sachsen-Anhalt waren gekommen. Wer aber stattdessen der heimliche Star des Events war, verraten wir Ihnen hier.

Information über Straßensanierung in Calbe

5.54 Uhr: An diesem Donnerstag gibt es eine Informationsveranstaltung für den Ausbau der Barbyer und Salzer Straße in Calbe.

In einem besonders schlechten Zustand ist die Salzer Straße. Ein grundhafter Ausbau ist hier seit vielen Jahren notwendig. Nun kommt er endlich. (Foto: Thomas Höfs)

In den kommenden Jahren ist hier Baustelle. Bis es so weit ist, können aber nicht nur die Bürger sich noch ein paar Fragen stellen. Auch die, wo entlang der Lkw-Verkehr umgeleitet wird, scheint noch offen zu sein.