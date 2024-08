Der Rewe-Markt in der Schillerstraße will seine Marktfläche vergrößern. Warum davon auch Euronics betroffen ist und welche Rolle die Parkplätze dabei spielen.

Der Rewe Markt an der Schillerstraße will sich vergrößern. Auch das Angebot soll erweitert werden.

Schönebeck. - Der Rewe-Markt an der Schillerstraße in Schönebeck will sich vergrößern. Um möglichst bald mit den Erweiterungsmaßnahmen beginnen zu können, liegen derzeit mehrere Beschlüsse bei den zuständigen Ausschüssen der Stadt, so auch kürzlich im Wirtschaftsausschuss. „Das grundsätzliche Ansinnen ist die Erweiterung des Rewe-Marktes an diesem Standort, um ein zukunftsfähiges und marktgerechtes Nutzungsangebot platzieren zu können“, erklärte Michael Gremmes von der Stadtplanung das Vorhaben.