Ein einmaliges Erlebnis – nicht nur für Familien – verspricht die Dampflokfahrt am 6. Dezember zum 175. Weihnachtsmarkt. Die Eisenbahnfreunde Staßfurt laden ein.

Die Staßfurter Eisenbahnfreunde laden am 6. Dezember zu einer Dampflokfahrt zum Erfurter Weihnachtsmarkt ein.

Staßfurt. - Die Staßfurter Eisenbahnfreunde laden am Nikolaustag, dem 6. Dezember, zu einer Dampflokfahrt im historischen Sonderzug in die festlich geschmückte Altstadt von Erfurt zum dortigen 175. Weihnachtsmarkt ein.

„Genießt eine entspannte Fahrt ohne Umsteigen auf reservierten Sitzplätzen und stimmt euch im Mitropa-Speisewagen auf den Advent ein“, heißt es in der Ankündigung. Mit an Bord sind wieder der Weihnachtsmann und sein Engel mit kleinen Überraschungen für die Jüngsten. Ziel ist die einzigartige Kulisse von Dom und Severikirche in Erfurt – mit riesiger Tanne, leuchtender Pyramide, Handwerk und Thüringer Spezialitäten.

Mit der Dampflok zum Weihnachtsmarkt nach Erfurt

Der Sonderzug startet in Magdeburg gegen neun Uhr und nimmt weitere Fahrgäste in Schönebeck, Staßfurt, Güsten, Aschersleben, Sandersleben, Hettstedt, Klostermansfeld und Sangerhausen auf.

Der Zug kommt um 12:37 Uhr in Erfurt an, um 20:20 Uhr geht es mit der Dampflok wieder zurück. Die Dampflokfahrt von Magdeburg nach Erfurt dauert rund dreieinhalb Stunden.

Tickets kann man online oder telefonisch unter 0160/97 86 53 74 buchen (Montag bis Freitag, 19 bis 21 Uhr).

Erwachsene, die in Magdeburg einsteigen, zahlen für die Hin- und Rückfahrt insgesamt 99 Euro, Kinder ab sechs Jahren 79 Euro. Ab Güsten zahlen Erwachsene 94 Euro (Kinder 74 Euro), ab Hettstedt 89 Euro (Kinder 69 Euro).