Herbstmarkt auf dem Neumarkt: Heute ist Familientag, morgen Doppeldeckertag – wie erleben die Schausteller Staßfurt bislang? Ein Besuch hinter den Kulissen.

Staßfurt - Es ist ein recht grauer Herbstmorgen in Staßfurt – ein wenig nässlich, kühl, trist und bewölkt. Im Kaligarten fegt man das bunte Laub, sorgt für saubere Grünflächen und die Sicherheit der Gehwege. Und auch ein paar Meter weiter, auf dem Neumarkt, ist’s einladend farbenfroh. Seit einigen Tagen – seit Freitag, so zeigen es die Plakate an den Straßenlaternen – gastieren hier die Schausteller des Herbstmarkts. Noch ist geschlossen, lediglich zwei, drei von ihnen ziehen ihre Runde zwischen den Fahrgeschäften und Buden. Prüfenden Blicks – und freundlichen Guten Morgens.