Speed-Dating in Staßfurt: Landesschulamt sucht Lehrer im Seiteneinstieg

Staßfurt - Aktuelle Zahlen sind ernüchternd. „Im Salzlandkreis fehlt an den 66 öffentlichen Schulen ein Arbeitsvolumen, das etwas mehr als 100 Vollzeitlehrkräften entspricht“, teilt Tobias Kühne, Pressesprecher des Landesschulamts, mit. Insgesamt sind im Salzland etwa 1.200 Lehrkräfte im Dienst. Am größten ist der Mangel an Sekundar- und Förderschulen. Seit Jahren ist der Lehrermangel ein heißes politisches Thema.