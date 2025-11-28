Förderverein und Gemeindekirchenrat sorgten mit Unterstützung von Kirchenkreis und Sparkassenstiftung für die Sanierung des Haupteingangs, samt Vorraum und Fassade.

Der Vorraum der Kirche sieht nach der Erneuerung nicht mehr unansehnlich aus wie bisher.

Wolmirsleben - Der Förderverein der Kirche St. Nikolai in Wolmirsleben engagiert sich seit mehr als 20 Jahren für den Erhalt des evangelischen Gotteshauses. Das neueste Projekt war die Sanierung des Haupteinganges auf der westlichen Seite einschließlich des Vorraumes und der Fassade. Sie befanden sich nicht mehr im besten Zustand. „Der Eingangsbereich prägt das erste Erscheinungsbild, wenn man die Kirche betritt. Da ist es wichtig, wenn ein positiver Eindruck vermittelt wird“, sagte der Vereinsvorsitzende Helmut Bönicke im Herbst des vergangenen Jahres.