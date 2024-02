Der Bürgermeister soll auf Antrag der CDU-Stadtratsfraktion einfacher mit Zulagen arbeiten können, um bei Bedarf Fachkräfte in der Verwaltung der Stadt Staßfurt zu halten.

Staßfurt. - Fachkräftemangel bereitet offensichtlich allen Branchen und gesellschaftlichen Bereichen Kopfzerbrechen. Vom Anwalt bis zum Zahnarzt, die sich angesichts des Altersdurchschnitts um Nachwuchs sorgen müssen . Oder das Hotel- und Gaststättengewerbe. Selbst mobile Händler, die ihre Verkaufswagen nur mühsam besetzen können, sind betroffen.

Der Fachkräftemangel bereitet offensichtlich auch kommunalen Verwaltungen zunehmend Sorgen. Da denkt beispielsweise Genthin an die Beauftragung einer Anwaltskanzlei mit Aufgaben, die die Stadt nicht mehr aus eigener Kraft bewältigen kann. In der Stadt Hecklingen brachte zuletzt die Stadtratsvorsitzende Ethel-Maria Muschalle-Höllbach auf die Palme, dass die Verwaltung einen gerade ausgebildeten Mitarbeiter hatte abwandern lassen.

Von Engpässen und Personalnotstand

Auch die Stadt Staßfurt kämpfte Ende vergangenen Jahres vorübergehend mit Engpässen, sprach sogar von Personalnotstand. Schließzeiten im Bürgerservice hätten allerdings mit technischen Umstellungen und Lehrgängen zu tun gehabt.

In Staßfurt hat nun die CDU-Stadtratsfraktion einen Antrag auf die Tagesordnung gesetzt, wonach Bürgermeister René Zok ermächtigt werden soll, auf einfacherem Wege mit verschiedenen Zulagen arbeiten zu können, ohne jedes mal den Stadtrat entscheiden lassen zu müssen. Damit soll unter anderem die Abwanderung von Fachkräften verhindert werden. Die Antragsteller nennen „tarifrechtliche Instrumente, wie unter anderem die Nutzung der übertariflichen Arbeitsmarktzulage und der Fachkräftezulage“.

CDU: Arbeitgeberwechsel führt zu regelrechtem „Kampf“ der Kommunen

Der Finanzausschuss beschäftigte sich mit der Beschlussvorlage, in der neben dem Renteneintritt auch der Arbeitgeberwechsel im öffentlichen Dienst thematisiert werden. Letzteres „führt zu einem regelrechten ,Kampf’ zwischen den Kommunen um die ausgebildeten Fachkräfte“, so die Antragsteller, „Die Stadt Staßfurt hat aufgrund ihrer Lage neben dem Salzlandkreis auch die Landeshauptstadt Magdeburg als unmittelbaren Konkurrenten um die Fachkräfte vor der Tür.“ Um in diesem Konkurrenzkampf bestehen zu können, bedürfe es neben vieler weicher Faktoren wie Homeoffice, flexible Arbeitszeiten... auch die Nutzung aller tariflichen Möglichkeiten. Zur Bindung qualifizierter Fachkräfte könnten laut CDU bis zu 20 Prozent zur jeweiligen Entgeltgruppe gezahlt werden.

Der Finanzausschuss empfahl die Vorlage einstimmig zur Beschlussfassung dem Stadtrat, der am Donnerstag, 15. Februar, tagt. Mit der Ergänzung, dass der Bürgermeister den Stadtrat informiert, wenn er die Regelung in Anspruch nimmt.