Start für grüne E-Roller von Bolt in Staßfurt

Staßfurt - Am Bahnhof stehen sie, in der Hohenerxlebener und in der Förderstedter Straße, vor Kaufland, am Postring oder in Staßfurt Nord: Seit gestern können die Bürger in Staßfurt einen E-Scooter von Bolt ausleihen mit einer selbst festgelegten Route. Bezahlt wird mit Paypal oder Kreditkarte. Über die App auf dem Smartphone kann der Roller lokalisiert und an Ort und Stelle freigeschaltet werden.