Millionen-Förderung vom Land Brocken im Harz wird zur exklusiven Eventlocation - das sind die nächsten Schritte
Der Brocken bekommt ein spektakuläres Upgrade: Ein Millionenprojekt verwandelt den Harzgipfel in eine Event-Location auf 1.141 Metern Höhe. Was zu den Plänen bereits bekannt ist und was Besucher ab 2028 auf dem Brocken erwartet.
Aktualisiert: 19.12.2025, 15:54
Schierke. - Der Landkreis Harz will nach dem Kauf der Brockenkuppe den Gipfel für Touristen aufpolieren. Dafür ist nun ein wichtiger Schritt gemeistert.