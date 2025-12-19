weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  4. Brocken im Harz wird zur exklusiven Eventlocation - das sind die nächsten Schritte

Millionen-Förderung vom Land

Der Brocken bekommt ein spektakuläres Upgrade: Ein Millionenprojekt verwandelt den Harzgipfel in eine Event-Location auf 1.141 Metern Höhe. Was zu den Plänen bereits bekannt ist und was Besucher ab 2028 auf dem Brocken erwartet.

Von Jens Müller und Holger Manigk Aktualisiert: 19.12.2025, 15:54
Das alte Telekom-Gebäude auf dem Brocken (links im Bild) soll  umgebaut werden.
Das alte Telekom-Gebäude auf dem Brocken (links im Bild) soll  umgebaut werden. Foto: Matthias Bein/picture alliance/dpa

Schierke. - Der Landkreis Harz will nach dem Kauf der Brockenkuppe den Gipfel für Touristen aufpolieren. Dafür ist nun ein wichtiger Schritt gemeistert.