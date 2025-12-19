Millionen-Förderung vom Land Brocken im Harz wird zur exklusiven Eventlocation - das sind die nächsten Schritte

Der Brocken bekommt ein spektakuläres Upgrade: Ein Millionenprojekt verwandelt den Harzgipfel in eine Event-Location auf 1.141 Metern Höhe. Was zu den Plänen bereits bekannt ist und was Besucher ab 2028 auf dem Brocken erwartet.