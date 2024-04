Staßfurt - „Fast alle 51 geladenen Klassenkameraden sind zum 50-jährigen Jubiläum erschienen“, erzählt freudig Rita Fenske aus Löderburg. „Einige habe ich zwar nicht gleich erkannt, aber im Laufe des Abends wurde das auch geklärt“.

Fenske und Peter Kutzer hatten das Jubiläum von langer Hand im Voraus organisiert. Im Jahr 1966 waren sie eingeschult worden – damals noch von Klasse 1a bis 1f und mit jeweils etwa 35 Kindern pro Klasse. 2016 feierten die ehemaligen Schüler bereits 50 Jahre nach der Einschulung.

Nun ist dieselbe Gruppe angekommen bei anderen 50 Jahren, denen der gemeinsamen Jugendweihe am 31. März 1974 im Salzlandtheater.

Da die weitangereisten Mitschüler schon früh vor Ort waren, organisierte Rita Fenske über den Geschichtsverein einen Stadtrundgang. Sehr begeistert waren die ehemaligen Staßfurter Schüler, wie sich die Stadt entwickelt hat. Einen großen Dank gab es dafür von Fenske an Rico Schäfer und Karl-Michael Beyer vom Geschichtsverein. Weil es allen so gut gefallen hat, steht schon der nächste Termin fest: In zwei Jahren feiern sie 50 Jahre nach der Prüfung in der 10. Klasse.