Staßfurt: Altpapier für Taschengeld und Kita-Kassen

Altpapier Sammeln ist noch in. Man wird nicht reich, das Taschengeld aber etwas aufgebessert. Staßfurter Kitas freuen sich über etwas mehr in ihren Spendenbüchsen.

Roberto Jeschke hat gut zu tun in der Altpapier-Annahmestelle An der Löderburger Bahn in Staßfurt.

Staßfurt - Es gibt ihn tatsächlich noch, den Wertstoffhandel. DDR-Kinder kennen ihn als „Sekundärrohstoff-Annahmestelle“. Claudia Müller vom Containerdienst und Wertstoffhandel Staßfurt kann sich jedenfalls nicht über einen Mangel an Beschäftigung beklagen. „Ja, wir sind nach wie vor gefragt“, so die Chefin des kleinen Hofs An der Löderburger Bahn, die den Sammlern dienstags und donnerstags jeweils von 9 bis 12 Uhr und 13 bis 16 Uhr sowie sonnabends von 9 bis 11 Uhr, zur Verfügung steht mit ihren Kollegen. Da werden ein paar Kilogramm Altpapier und ein Beutel mit Blechbüchsen per Handwagen angekarrt. Andere haben den Kofferraum voll mit Buntmetall.