Staßfurt. - Ab 1. Januar 2026 darf die Stadt Staßfurt offiziell den Beinamen „Salzstadt“ tragen. Darüber informierte Bürgermeister René Zok (CDU) kürzlich im Stadtrat. Daraus würden sich im Privaten wie für Firmen „so gut wie keine Änderungen“ ergeben. Demnach bleibe der Ortsname bestehen, die Postleitzahl ändere sich nicht. Im Standesamt bleibe es beim Wohnort Staßfurt.