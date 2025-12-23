Etliche Kilometer haben die Teilnehmer des Friedenstrecks auf Kutschen hinter sich gebracht. Der Solpker Tino Fehse war dabei und erzählt, wie die ungewöhnliche Reise verlief.

Der Friedenstreck startete am 8. Mai am Brandenburger Tor in Berlin. Von dort aus ging es über tausende Kilometer nach Jerusalem.

Solpke. - Eine Kutschfahrt durch weite Teile Europas und des Mittelmeerraumes liegt hinter den Teilnehmern des Friedenstrecks. Ihre Mission: Eine aus altem Militärschrott gegossene Friedensglocke sollte mit Pferden von Berlin nach Jerusalem transportiert werden. Bereits im April berichtete die Volksstimme über die geplante Route und die organisatorischen Details. Inzwischen ist die Glocke in Jerusalem angekommen, die Teilnehmer des Trecks sind in ihre Heimat zurückgekehrt. Unter ihnen auch der Solpker Pferdeenthusiast Tino Fehse. Er berichtet von besonderen Momenten, aber auch von den Schwierigkeiten, die es auf der Reise gab.