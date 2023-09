Staßfurt - Sylvia Götze war überrascht. Als am Dienstag das Staßfurter Willkommensbündnis tagte, reichten die vorbereiteten Tische und Stühle nicht. Im „Haus am See“ mussten im großen Konferenzsaal erst einmal Platz und neue Sitzungsmöglichkeiten geschaffen werden. „Es freut mich, so viele altbekannte und auch neue Gesichter zu sehen“, sagte Götze aus dem Sachbüro für Integrationsangelegenheiten der Stadt Staßfurt.

Auf der Tagesordnung standen unter anderem auch die Verabschiedung einer Soziallotsin sowie die Ernennung drei neuer Soziallotsinnen. Mit Ingrid Braumann wurde eine langjährige Soziallotsin von Nicole Gallinat von der Netzwerkstelle „Stark für Ehrenamt und interkulturelles Miteinander“ im Salzlandkreis und Götze mit einem Präsent und einigen warmen Worten verabschiedet.

Drei neue Soziallotsinnen wurden berufen (von links): Sweetlana Wüst, Maggy Weber und Valentyna Schulz. Foto: Enrico Joo

Kurze Zeit später wurden mit Sweetlana Wüst, Maggy Weber und Valentyna Schulz drei neue Soziallotsinnen berufen. Insgesamt arbeiten in Staßfurt und Hecklingen nun sieben Lotsen. Sie kümmern sich um die Integration von Flüchtlingen, begleiten sie unter anderem zu Terminen bei Behörden und beim Arzt und sind dank der Zwei- oder Dreisprachigkeit Übersetzer. Die Ehrenamtlichen sind dabei für alle Menschen mit Migrationshintergrund Helfer in der Not. Dazu kommt mit Aksana Zimmermann eine weitere engagierte Hilfskraft in Staßfurt. „Als der Krieg gegen die Ukraine begonnen hat, hat sie sich sofort bereiterklärt“, lobt Sylvia Götze. „Sie ist spitze, betreut zum Beispiel Muttis im Kindergarten oder unterstützt das Berufsförderungswerk Sachsen-Anhalt.“