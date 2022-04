Staßfurt: Erneuter Prozess nach Drogenrazzia

Vor dem Landgericht in Magdeburg steht ein 47-jähriger Mann. Er soll mitverantwortlich für eine Cannabisplantage in Staßfurt sein.

Staßfurt/Magdeburg - Drogenkriminalität in Staßfurt beschäftigt weiter die Justiz. Am Montag startet ein neuer Prozess am Landgericht in Magdeburg. Worum geht es?