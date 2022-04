Kita Staßfurt: Hängepartie bei der Kita „Bergmännchen“ sorgt für Frust bei den Eltern

Die Hängepartie bei der Kita „Bergmännchen“ dauert seit über zwei Jahren an. Nach dem Umzug der Kinder im September 2019 ist bis heute unklar, was mit dem leerstehenden Gebäude passiert. Weil die Kita in den vergangenen Monaten etwas aus dem Fokus gerutscht ist, bringen sich Eltern jetzt wieder in Erinnerung.