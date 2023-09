Wer Beratungsbedarf und Hilfe bei Problemen in Sachen Erziehung und Familie sucht, ist bei Juliane Redlich und ihrem Team vom Kids e.V. richtig. Die neue Beratungsstelle im Jugend- und Bürgerhaus wird auch beim Tag der offenen Tür hier in Staßfurt-Nord diesen Sonnabend mit ihrer mobilen Holzwerkstatt dabei sein.

Staßfurt - „Unsere Ratsuchenden kommen aus allen sozialen Schichten“, schickt Juliane Redlich voraus. Und der Bedarf werde nicht weniger. „Wir arbeiten lösungsorientiert. Wenn beispielsweise eine konfliktfreie Kommunikation für Getrennt-Lebende nicht mehr möglich ist. Oder in der Erziehungsberatung. Wie lerne ich, mit Situationen wie Trennung, Scheidung, Verlust umzugehen.“ Man helfe zudem bei Antragstellungen in Sachen sozialer, finanzieller oder gesetzlicher Hilfen.

Über allem stehe eine Lebensberatung bei aktuellen Krisen. Die Gespräche dazu können einzeln geführt werden, mit Paaren, auch Gruppenberatungen wären möglich. Die Beratungsstelle, die sich in den ehemaligen Räumen der Bibliothek im Jugend- und Bürgerhaus Staßfurt-Nord (Straße der Solidarität 15) befindet, sucht auch Kontakt zu Kindertagesstätten und Schulen.

Wir verstehen uns als erste Form der Beratung. Juliane Redlich, Leiterin der Erziehungs- und Familienberatungsstelle Staßfurt-Nord

„Wir verstehen uns als erste Form der Beratung“, sagt Juliane Redlich, selbst Mutter zweier Kinder und verheiratet.

Hinter der Leiterin der neuen Erziehungs- und Familienberatungsstelle des Kids e.V. Bernburg, welcher unter anderem vier Kindertagesstätten betreibt, steht ein vierköpfiges Team. Es sind Sozialarbeiter- und -pädagoginnen mit zusätzlichen Ausbildungen in der Budgetberatung oder Mediation.

Redlich ist nach zwölf Jahren (noch) Leiterin der Kita Pünktchens Stromerland mit 80 Kindern in Osmarsleben – die sie übrigens mit einem weinenden und einem lachenden Auge verlässt, wie sie sagt. Im Moment arbeitet sie noch ihre Nachfolgerin Vicy Hayne ein.

Erfahrung in der Wohngruppenbetreuung

Juliane Redlich betreute zuvor auch schon fünf Jahre lang eine Wohngruppe und bereits während ihres Studiums zur Diplom-Sozialarbeiterin eine Einrichtung für drogenabhängige Jugendliche in Bernburg.

Der Kontakt zu ihrer bisherigen Arbeit als Kita-Leiterin wird derweil nicht abreißen. Denn die 43-Jährige hat bereits weitere neue Aufgaben im Blick. Wenn die Beratungsstelle, die am 1. August in Staßfurt-Nord ihre Tätigkeit aufnahm, mit voller Kraft läuft, unterstützt Redlich ihren Trägerverein in dessen Fachbereich Kindertagesstätten. Dann wird sie im neuen Jahr schließlich für vier Einrichtungen mit insgesamt 270 Kinder zuständig sein. Das allerdings dann parallel zur Beratungsstellenleitung in Staßfurt-Nord. Die Arbeit der Beratungsstelle hier übernahm der Kids e.V. übrigens vom Kinder- und Jugendhilfezentrum Groß Börnecke und damit auch 27 Fälle, wovon 17 momentan aktiv begleitet werden. Wie erwähnt, rechnet Juliane Redlich mit einem wachsenden Bedarf in der Erziehungs- und Familienberatung.

Beratungszeiten und Kontakt

Die Erziehungs- und Familienberatungsstelle berät: Mo 10 bis 12 Uhr und 13 bis 19 Uhr, Di und Do 9 bis 12 und 13 bis 16 Uhr, Mi 10 bis 12 und 13 bis 17 Uhr, Fr 12 bis 15 Uhr. Kontakt per Telefon 0176/21287696 – Terminvergabe Mo 9 bis 10 Uhr, Mi 17 bis 18 Uhr; e-Mail: beratungsstelle@kids-ev-bernburg.de. Das Team macht auch mit beim Tag der offenen Tür des Jugend- und Bürgerhauses Staßfurt-Nord. Mit dieser Veranstaltung am Sonnabend, 16. September, 12 bis 18 Uhr, eröffnet die Stadt ihre 27. Kinder- und Jugendtage.