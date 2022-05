Staßfurt: Öffentliche Toilette auf dem Benneckeschen Hof nicht mehr benutzbar

Staßfurt - Auch in Zeiten von Online-Bestellungen und Kontaktbeschränkungen durch die Corona-Pandemie ist der Gang zum Wochenmarkt auf dem Benneckeschen Hof in Staßfurt vor allem für ältere Menschen unverzichtbar. Wo gibt es sonst frische Waren aus der Region? Wo kann mich sonst direkt beraten lassen und ins Gespräch kommen? Seit einigen Wochen aber gibt es Probleme. Nicht mit dem Markt an sich, aber mit der Infrastruktur. Denn das fest installierte Toilettenhäuschen auf dem großen Platz kann nicht mehr benutzt werden.