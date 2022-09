Staßfurt: Parkplatz auf Wiese am Tiergarten bleibt

Staßfurt - Kurze Beine, kurze Wege. So heißt es immer wieder, wenn darüber diskutiert wird, wie weit die Strecken für Kinder sein sollten. Was für Kitas und Schulen gilt, ist auch in der Freizeit ein Argument. Der Tiergarten in Staßfurt ist ein touristischer Anziehungspunkt. Vor allem Familien mit kleinen Kindern loben den grünen Tiergarten mitten in der Stadt und ziehen ihn zum Teil dem Zoo in Aschersleben, dem Tiergarten in Bernburg und dem Tierpark Bierer Berg vor, auch weil er mit dem Auto gut erreichbar ist.