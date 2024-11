Der Neundorfer Hauptgraben gleicht an einigen Stellen einem Biotop, wie hier am Stadion.

Staßfurt - Zahlreiche Gewässer durchfließen Staßfurt und seine 14 Ortsteile. Das ist nicht nur die Bode, sondern das sind auch zahlreiche kleinere Flüsschen und Gräben. Einer dieser Gräben ist der Neundorfer Hauptgraben. Dieser kommt aus Neundorf, fließt in Staßfurt an der Ritterflur, am Tiergarten und am Stadion vorbei, bevor er kurz hinter der Hecklinger Straße in den Mühlgraben fließt.