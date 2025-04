Staßfurt - Der Stadtrat in Staßfurt trauert um Hans-Günter Pilz. Der AfD-Stadtrat ist am 16. April nach langer Krankheit verstorben. Bei der Sitzung des Stadtrats am Donnerstag gab es eine Gedenkstunde, ein Kondolenzbuch lag aus, eine Kerze brannte. An seinem Platz wurden Blumen niedergelegt.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.