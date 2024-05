Wegen des Umbaus des Verwaltungsgebäudes der Stadt Staßfurt am Haus II müssen die Staßfurter weiter durch die Stadt. Wie lange das noch dauert und warum auch andere Fachbereiche der Stadt gerade nicht an gewohnter Stelle zu finden sind.

So lange müssen die Staßfurter für einen Ausweis durch die ganze Stadt fahren

Die Verwaltungsarbeit der Stadt Staßfurt im Haus II am Kaligarten ist gegenwärtig eingeschränkt. Hier führen aktuell die Handwerker das Zepter.

Staßfurt – Vor etwa einem halben Jahr begann die Verwaltung der Stadt Staßfurt, ihre Fachdienste vom Haus II am Kaligarten auszulagern: die Serviceeinheit Bürgerservice in den ehemaligen Dienstleistungstrakt Staßfurt-Nord, den Fachdienst Jugend, Bildung und Soziales ins Rathaus Förderstedt und den Fachdienst Wirtschaftsförderung und Kultur in das noch übrig gebliebene Bahnhofsgebäude.