Coronaregeln Staßfurter Gastronom übt Kritik an G2: Das ist wie Ausbluten am lebendigen Leib

Ungeimpfte müssen draußen bleiben. Die „G2“- als Verschärfung der Corona-Regeln bekommt vor allem die Gastronomie zu spüren. Das ist auch in Staßfurt so. Gibt es überhaupt noch Weihnachts- und Silvesterfeiern in Gaststätten?