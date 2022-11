Staßfurter Gymnasiasten spenden 19.000 Euro für Flutopfer und Magdeburger Kinderhospiz

So sah der Kunstraum der Erich-Kästner-Schule in Bad Neuenahr-Ahrweiler nach der Flutkatastrophe aus. Die Staßfurter Gymnasiasten kommen nicht zu spät mit ihrer Spende. Die Schule in Rheinland-Pfalz hat noch einige Ersatz-Investitionen vor sich und will von den 9404 Euro aus Staßfurt neue Werkbänke und eine mobile Küche anschaffen.

Foto: Erich-Kästner-Realschule Bad Neuenahr-Ahrweiler