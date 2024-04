Vom 5. bis 14. April heißt es in Staßfurt: Rein ins Vergnügen mit Schiffschaukel, Kettenflieger, Zeitmaschine & Co. Es ist Frühlingsmarkt 2024 für alle Rummelfans.

Es ist Frühjahrsmarkt-Zeit. Eine der Attraktionen ist die Time-Machine - hier am Donnerstag noch im Aufbau befindlich - mit der ab Freitag, 5. April, ins Rummelvergnügen gestartet werden kann.

Staßfurt - Diese "Time-Machine" (Zeitmaschine) ist eine der Attraktionen des Staßfurter Frühjahrsmarkts, der heute, 5. April 2024, 14 Uhr, startet. Bei diesem Fahrgeschäft drehen sich die im Kreis sitzenden Gäste in zwei Kesseln, welche an rotierenden Armen hängen. "Einmalig in Deutschland", sagt der Betreiber aus Gorsleben.