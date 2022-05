Staßfurter Konditorin am Tresen und zum 11.11. mit Sonderschicht in der Backstube gefordert

Birgit Bechstein ist vielseitig gefragt. Sowohl am Tresen der Staßfurter Bäckerei als auch in der Backstube. Zum 11.11. wird die gelernte Konditorin eine Sonderschicht für Pfannkuchen als das Faschingsgebäck einlegen.

Löderburg (fr) - Was Birgit Bechstein verkauft, hat sie zum Teil auch selbst in der Backstube gefertigt. Die bessere Hälfte von Konditor- und Bäckermeister Manfred Bechstein in Staßfurt ist nämlich auch gelernte Konditorin.