Staßfurt/vs. - Na, können Sie’s auch schon kaum erwarten? Vielleicht haben Sie schon die Filmmusik von „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ im Ohr? Am Sonnabend, 9. Dezember, können sich Fans dieses Weihnachts- und Wintermärchens einen Traum verwirklichen – in dem sie die Filmkulisse Moritzburg besuchen. Die Staßfurter Eisenbahnfreunde machen’s möglich. Vielleicht ist das auch ein willkommener Geschenktipp für den Gabentisch, wenn auch ein paar Tage vorgezogen...?

Mit dem Salzland-Express startet die Sonderfahrt 6.30 Uhr in Magdeburg. Die historischen Reisezugwagen aus den 70-er/80-er Jahren bringen die Fahrgäste mit der vorgespannten Dampflok 411144 über Schönebeck, Staßfurt (ab 7.29 Uhr), Aschersleben, Güsten, Bernburg, Köthen, Dessau, Wittenberg, Falkenberg und Radebeul Ost zu zwei traumhaften Zielen, welche auszuwählen wären.

Oder zum Striezelmarkt nach Dresden oder...

„Dresden lädt mit bis zu fünf Weihnachtsmärkten wie der berühmte Striezelmarkt, der an der Frauenkirche oder der Mittelalter- Weihnachtsmarkt am Stallhof ein“, macht Alexander Koch vom Vorstand der Eisenbahnfreunde die Sonderfahrt schmackhaft und denkt dabei nicht zuletzt an die verführerischen Düfte und vielfältigsten Angebote der geschmückten Buden. Man könne aber auch in Radebeul Ost in den „Lößnitzdackel“ umsteigen und mit der 750-Millimeter-Schmalspurbahn nach Moritzburg weiterdampfen, nennt er das zweite mögliche Ziel der Sonderfahrt. „Erfahren Sie Wissenswertes rund um das Aschenbrödel und den Filmdreh“, lockt Koch weiter, sich Originalkostüme und Requisiten anzuschauen auf dem Schloss, welches vor 50 Jahren als Filmkulisse diente. „Wandeln Sie am authentischen Drehort auf den Spuren von Aschenbrödel und ihrem Prinzen – ein Erlebnis, das nicht nur Kinderaugen zum Leuchten bringt!“, meint unser Eisenbahnfreund. Egal, welches Ziel man wähle, schon die Sonderfahrt (mit Mitropa-Wagen) werde die Vorfreude auf die Weihnachtszeit erhöhen.

Infos zu Tickets, Preisen, Abfahrtszeiten... findet man unter: www.lokschuppen-stassfurt.de