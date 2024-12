In der Nacht zu Karfreitag 2023 stirbt eine 16-Jährige bei einem Verkehrsunfall bei Winningen. Warum die Verhandlung gegen den Fahrer ausgesetzt wird.

Staßfurt/Aschersleben. - Es war ein Unfall, der die Menschen in der Region bewegte: Ein mit drei Personen besetzter Pkw überschlägt sich in der Nacht zu Karfreitag 2023 mehrfach auf einem Feld. Eine 16-Jährige, die laut Polizeibericht aus dem Fahrzeug geschleudert wird, stirbt noch an der Unfallstelle. Ein 19- und ein 22-Jähriger werden schwer verletzt. Selbst für die erprobten Retter war dieser Unfall erschütternd.