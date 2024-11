Rettungsschwimmerteam der Stadt Staßfurt hält sich auch im Winter fit, hat Spaß und nimmt erfolgreich an der Firmenstaffel-Premiere in der Schönebecker Schwimmhalle teil.

Staßfurt/Schönebeck. - Was machen eigentlich Rettungsschwimmer, wenn die Freiluftsaison vorbei ist? Sich fit halten, das ist keine Frage. Und die gute Laune vom Sommer über die dunkle Jahreszeit retten. Da kommt so ein Wettbewerb wie „Schwimmen um die Wurscht“ genau richtig.

Acht Rettungsschwimmer-Teams

Laura Bernack, die Chefin des Rettungsschwimmerteams der Stadt Staßfurt, das im Sommer die Badegäste der städtischen Freibäder Strandsolbad Staßfurt und Albertinesee Üllnitz im Blick hat, musste nicht lange überlegen, als die Abteilung Schwimmen vom Union 1861 Schönebeck zum ersten Firmenstaffel-Wettbewerb einlud. „Unsere Rettungsschwimmer waren sofort begeistert.“ Insgesamt acht Teams sahen das wohl ebenso und trafen sich kürzlich in der Volksschwimmhalle in Schönebeck.

„Eine schöne Gelegenheit“, findet Laura Bernack. „So wächst man als Team immer weiter zusammen.“ In der Gesamtwertung von fünf verschieden Disziplinen – im Brust- und Freistil einzeln und in der Staffel sowie dem Luftmatratzenrennen als Krönung erreichten die Staßfurter schließlich den zweiten Platz mit nur vier Sekunden Differenz zum Sieger. Für Justus Kaßmann, Felix Rockmann, Anna-Lena Kotzyba, Walter Wangemann, Ivonne Kowoll, Frank Plantikow Laura Bernack zählte aber am Ende – wie für alle anderen Teilnehmer auch – der Spaß in erster Linie.

Locker, witzig, sportlich

„Es sollte locker, witzig und dennoch sportlich zugehen“, erklärt der Veranstalter im Nachhinein, wie auch schon das Motto des Wettbewerbs vermuten lässt. Als besonders spannend habe man die Luftmatratzen-Rallye empfunden, bei der auch Geschicklichkeit, Gleichgewicht und Körperbeherrschung eine Rolle spielten.

Susan Seppelt, Trainerin und Mitorganisatorin der Firmenstaffel, bilanziert: „Egal ob Einzelhandel, Finanzberatung oder Handwerksbetrieb – alle haben sich im Wasser gemessen.“ Die Stimmung am Beckenrand sei ausgelassen gewesen, es wurde angefeuert und gelacht.

Die drei Siegerteams, oben: "Die Tabletten-Taucher" der St.-Jakobi-Apotheke Schönebeck. Nur vier Sekunden dahinter auf Platz Zwei die Rettungsschwimmer der Stadt Staßfurt. Das dritte Wurstpaket erkämpfte sich das Team von AFT Schönebeck durch die Zeit im Luftmatratzenrennen. Union Schönebeck

Wiederholungsbedarf

Das größte „Wurschtpaket“ konnten sich schließlich „Die Tabletten-Taucher“ der St.-Jakobi-Apotheke schmecken lassen. Dazu gab es einen Wanderpokal, was ahnen lässt: Eine Fortsetzung des Firmenstaffelwettbewerbs wird angestrebt. Für Sportler, die den Wettkampf suchen oder für Firmen, die mit den Kollegen einen schönen Tag in der Schwimmhalle erleben wollen. Die Teilnehmer der Premiere wollen das nächste Mal auf jeden Fall alle wieder dabei sein.

Für die Staßfurter verrät Laura Bernack das gesetzte Ziel: „Wir werden fleißig trainieren, um im nächsten Jahr den Sieg nach Staßfurt zu holen.“ Im Namen ihres Teams bedankt sie sich noch bei Union 1861 Schönebeck für den tollen Sonntagvormittag. Und wer weiß, vielleicht gibt’s ja irgendwann sogar wieder die Möglichkeit, sich mit der Austragung so eines Wettbewerbs in Staßfurt zu revanchieren...?