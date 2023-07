Staßfurt - Noch immer recht aktiv sind die Sportschützen in der Stadt Staßfurt. Auch wenn sie – wie wohl die meisten Vereine – Nachwuchssorgen plagen, stehen sie quasi Gewehr bei Fuß. Ob beim Salzlandfest zum Auftakt-Salut und mit Angeboten wie Bratwurst-Schießen oder bei Heimatfesten wie in Hohenerxleben und Rathmannsdorf mit sportlichen Vergleichen für alle.

Bürgerkönige und Dorfmeister

Das Bürgerschützenkönigspaar vom Salzlandfest heißt Detlef Ring und Doreen Hartmann. Einen Jugendkönig hatte man leider nicht, bedauert Vereins-Chefin Hannelore Rieß.

In Rathmannsdorf wurde Antje Rösler als Dorfmeister 2023 gefeiert. Hier messen sich – wie gewünscht – Männer und Frauen, Bürger und Schützen in einer Kategorie. Beim Nachwuchs erwies sich Paula Heim als Treffsicherste mit dem Lasergewehr. Die Besten in Hohenerxleben werden beim Heimatfest im August ermittelt.

Die aktiven Vereine zwischen Bode und Liethe halten derweil an der Tradition der Stadtmeisterschaft fest. Hier war kürzlich die zweite von vier Runden mit dem Kleinkalibergewehr auszuschießen.

Stadtmeisterschaften, Sommerpokal und Rehbraten

Erwartungsgemäß nutzten die Staßfurter den Heimvorteil, bauten ihre Führung auf zehn Punkte aus. Das Team vom Schießsportverein Rathmannsdorf zeigte, dass es doch noch besser geht, als bei Runde 1 und zog mit dem zweiten Platz gleich in der Gesamtwertung mit der Schützengesellschaft Förderstedt und der Schützengilde Hohenerxleben mit jeweils sechs Punkten.

Die Schützengesellschaft Neundorf begnügt sich hoffentlich nicht mit einem Punkt und kämpft sich am 2. September mit der KK-Sportpistole wieder heran.

Unterdessen haben die Förderstedter mit Gastgeber Matthias Volkmann ihren Sommerpokal-Sieger im Trapschießen ermittelt. Zweiter wurde Henrik Matthes (Wilsleben), Dritter Peter Hoyer – ein Waidmann.

Nach der 3. Runde zur Stadtmeisterschaft mit der KK-Pistole in Staßfurt freut sich der SSVR auf das 6. Rathmannsdorfer Rehbratenschießen, zu dem Schützen und Bürger am 30. September eingeladen sind.