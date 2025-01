Der Wasser- und Abwasserzweckverband „Bode-Wipper“ hat mit dem Wirtschaftsplan 2025 den Weg freigemacht für rund 15 Millionen Euro Investitionen in seine Anlagen.

Der Wasserturm in Egeln muss im Innern dringend saniert werden.

Egeln/Hecklingen/Staßfurt/Güsten/Kroppenstedt. - Der Wasser- und Abwasserzweckverband (WAZV) „Bode-Wipper“ Staßfurt will 2025 im Verbandsgebiet die Rekordsumme von rund 15,131 Millionen Euro in die Erneuerung des Trinkwassernetzes und in die Abwasserentsorgung investieren. Das sieht der Wirtschaftsplan vor, den die Verbandsversammlung einstimmig beschlossen hat. Er sieht Gesamterlöse von 21,29 Millionen Euro und ein positives Jahresergebnis von 661.373 Euro vor. Davon sollen auf das Abwassergebiet I ein Überschuss von 340.347 Euro entfallen und auf das Abwassergebiet II („Bodeniederung“) 321.026 Euro. Für die Trinkwassersparte wird aus steuerlichen Gründen mit einer Null gerechnet.