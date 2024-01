Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Staßfurt/Berlin - In der Salzfee-Familie herrscht in diesen Tagen großes Baby-Glück. Denn: Am Donnerstag, 25. Januar, konnte Jenny Wegener endlich ihre süße Tochter in den Armen halten. Jenny, die mittlerweile verheiratet ist und früher Marnitz hieß, ist Mama geworden. Sie wird nun verständlicherweise noch weniger Zeit haben als zuvor. Für ihre Rolle als Salzfee – der Repräsentantin der Stadt Staßfurt – bleibt da kaum Luft.