Stephanie aus Staßfurt fiebert mit deutschen Frauen

Wenn heute Abend die deutsche Frauen-Elf ins EM-Viertelfinale gegen Österreich geht, fiebert auch eine Staßfurterin mit. Stephanie Träbert (34) ist Fußballerin durch und durch, spielte bereits 2. Bundesliga, ist wieder beim Magdeburger Frauenfußballclub aktiv und bringt Grundschülern in Rathmannsdorf das Fußball-Abc bei.

So wie als Spielerin des Magdeburger FFC würde Stephanie Träbert aus Staßfurt auch gern heute Abend jubeln, wenn die deutsche Nationalmannschaft der Frauen spielt. Und natürlich darüber hinaus auch nach dem Finale.

Staßfurt/Rathmannsdorf - Stephanie Träbert darf man wohl getrost fußballverrückt nennen. Mal abgesehen davon, dass sie heute Abend mit der ebenso fußballverrückten Familie – wie sie selbst sagt – wieder vorm Fernseher sitzt und jubeln will. Die Staßfurterin hat mit 34 nochmal die Töppen geschnürt. „Ich habe gemerkt, irgendwas fehlt“, erzählt sie voller Elan – und fing wieder da an, wo sie drei Jahre zuvor aufhörte: in der Regionalliga-Mannschaft des Magdeburger Frauen-Fußball-Clubs (MFFC).