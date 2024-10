Deutsche Olympische Gesellschaft, Volksbanken und Raiffeisenbanken verleihen jährlich Preise für Sozialengagement an Sportvereine. Diese drei wurden mit dem „Großen Stern des Sports“ in Bronze geehrt.

Staßfurt. - Die Deutsche Olympische Gesellschaft und die Volksbanken und Raiffeisenbanken zeichnen jährlich Sportvereine mit den „Sternen des Sports“ aus, die sich über ihr sportliches Angebot hinaus besonders gesellschaftlich engagieren. Dabei handelt es sich um Deutschlands bedeutendste Ehrung für das gesellschaftliche Engagement von Sportvereinen.

Erster Platz für die Organisation einer eigenen Handball-Europameisterschaft vergeben

In diesem Jahr wählte die Jury aus den eingegangenen Bewerbungen aus dem Salzlandkreis und dem Bördekreis den SV Anhalt Bernburg als Gewinner für den ersten Platz aus. Der SV Anhalt Bernburg begeisterte mit seiner Mini-Handball-EM das Publikum. Der Verein organisierte für die E-Jugend im Handball eine eigene Europameisterschaft inklusive Auslosung, Nationalhymnen und Unterstützung durch den Deutschen Handballbund sowie den schottischen Handballverband. Im Mittelpunkt stand die Vernetzung und das unvergessliche Erlebnis für die Kinder, das auch die Preisrichter begeisterte.

Auch der zweite Platz ging dieses Mal nach Bernburg. Den belegte der SV Kids mit seinem Projekt „Ran an den Fußball“. Der Verein setzt sich aktiv für die Integration von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen mit Beeinträchtigungen in den Fußball ein und fördert so die gesellschaftliche Teilhabe durch Sport.

Dritter Platz für Staßfurt

Auf den dritten Platz schaffte es der 1. TC Staßfurt, der mit seiner Initiative zur Tennis-Ausbildung von Kindern und Jugendlichen aus dem Kinderheim Staßfurt einen wichtigen Beitrag zur sozialen Integration und sportlichen Förderung leistet.

Die Siegerehrung nahmen der Schirmherr dieses regionalen Wettbewerbs, Staßfurts Bürgermeister René Zok (CDU) sowie die Jurymitglieder beim Tag der Regionen vor. „Die Volksbank Börde-Bernburg gratuliert allen Preisträgern herzlich und dankt ihnen für ihren inspirierenden Einsatz für Sport und Gemeinschaft“, sagte der Organisator Theo Wenzel.