Der Verkehr in Förderstedt fließt bis Februar lediglich in eine Richtung. Eingeschränkt geht's Richtung Üllnitz. Grund ist der Abriss eines Gebäudes.

In Förderstedt wird die Calbesche Straße gesperrt.

Staßfurt - Wie der Salzlandkreis mitteilt, müssen sich Einwohner des Staßfurter Ortsteils Förderstedt sowie alle Nutzer der Landesstraße 63 Richtung Üllnitz auf Einschränkungen im Verkehr gefasst machen. Die Calbische Straße wird von Montag, 12. Januar, bis voraussichtlich Freitag, 6. Februar, gesperrt.

Halbseitig gesperrt

Wie aus der aktuellen Übersicht der Straßensperrungen im Salzlandkreis hervorgeht, wird die Fahrbahn nur halbseitig gesperrt.

In Fahrtrichtung Üllnitz beziehungsweise Autobahnanschlussstelle Calbe soll der Verkehr in eine Richtung weiterfließen.

Die Umleitung in Gegenrichtung wird nach bisherigem Planungsstand über die Große Straße erfolgen.

Als Grund für die Einschränkungen im Straßenverkehr wird der Abriss eines Gebäudes angegeben.