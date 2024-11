Staßfurt - Matthias Öhmig schaut in diesen Tagen einmal mehr auf die Wetterprognosen. Während es tagsüber einstellige Grade sind, könnten diese nachts in Staßfurt auf null Grad und leicht darunter rutschen. Niederschlagswahrscheinlichkeit in der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag: Bis zu 50 Prozent. Schneefall ist nicht völlig auszuschließen. Der Winter, der in den Bergen schon angekommen ist, könnte auch ins Flachland kommen. „Ein Auto könnten wir sofort losschicken“, sagt Öhmig, Teamkoordinator Straße beim Stadtpflegebetrieb in Staßfurt, der für die kommunalen Straßen den Winterdienst organisiert. Für Öhmig ist das alles neu, er verantwortet den Winterdienst zum ersten Mal allein, nachdem sein Vorgänger Rainer Busse in den Ruhestand gegangen war.

