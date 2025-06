Den Abfallratgeber im Salzlandkreis sollen Haushalte größtenteils digital nutzen. Die Fraktion WsGS/UBvS will wieder mehr gedruckte. Was ist bürgerfreundlich, was nicht?

Staßfurt. - Das Thema Müll spielt im Salzlandkreis immer wieder eine große Rolle. Wie wird er richtig getrennt, wann wird er abgeholt und was muss alles beachtet werden? Seit vielen Jahren schon bietet der Kreiswirtschaftsbetrieb (KWB) einen „Abfallratgeber“ an, der sich (auf derzeit 49 Seiten) allen Fragen rund um das Thema widmet. Früher wurde die Abfallfibel ausschließlich in gedruckter Form angeboten, mittlerweile immer mehr in digitaler Form. Dies führt laut der Fraktion WsGS/UBvS im Kreistag zu vermehrten Anfragen: Nicht bürgerfreundlich, schnell vergriffen und keine Barrierefreiheit sind die Kritikpunkte.