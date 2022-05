Einkaufen Supermärkte in Staßfurt: Rewe will Real nicht übernehmen - Lidl hat wieder geöffnet

Hin und Her um die Supermärkte in Staßfurt: Rewe will den bald geschlossenen Real doch nicht übernehmen. Dafür hat Lidl wiedereröffnet. Aber einen Interessenten für den Real gibt es noch.