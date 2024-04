Sven Rosomkiewicz bleibt CDU-Chef in der Egelner Mulde

Wolmirsleben - Der Landtagsabgeordnete und ehrenamtliche Bürgermeister der Gemeinde Borne, Sven Rosomkiewicz, bleibt CDU-Chef des Gemeindeverbandes der Egelner Mulde. Er wurde in einer Mitgliedervollversammlung in Wolmirsleben, in der der Vorstand turnusmäßig neugewählt wurde, von den 16 anwesenden Parteimitgliedern einstimmig für weitere zwei Jahre als Vorsitzender bestätigt. Dieses Amt hat er bereits seit dem Jahr 2020 inne.

Als einer seiner zwei Stellvertreter steht ihm weiterhin Wolmirslebens Bürgermeister Knut Kluczka zur Seite. Neu ins Amt der Stellvertreterin wurde Anke Janko-Bartsch aus Hakeborn gewählt. Sie löst damit den Vorsitzenden der Fraktion CDU/WGB im Verbandsgemeinderat, Christian Boos, ab. Der Unseburger hatte nicht erneut für diesen Posten kandidiert.

Im Amt des Mitgliederbeauftragten wurde Hans-Rüdiger Kosche aus Unseburg bestätigt. Das gleiche erfolgte mit den Beisitzern Johanna Boos aus Unseburg, Michael Kieler aus Tarthun und Claudia sowie Renate Wolf, die beide aus Unseburg sind. Neuer Beisitzer ist der Hakeborner Dirk Bartsch, der der Wolmirslebener CDU-Fraktionschefin Sieglinde Haag nachfolgt. Sie trat nicht noch einmal an.