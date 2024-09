Ältere Menschen stehen am Freitag im Mittelpunkt einer Veranstaltung auf dem Sperlingsberg in Staßfurt. Sicherheit, Wohnen und Gesundheit im Fokus.

Tag der älteren Generationen am Freitag in Staßfurt

Staßfurt. - Zu einem Tag der älteren Generationen wird am kommenden Freitag, 27. September, vom Seniorenbeirat der Stadt Staßfurt eingeladen. Die Veranstaltung findet von 9 bis 14 Uhr am Sperlingsberg in der Steinstraße statt, schreibt Julia Föckler, Büro des Bürgermeisters in einer Pressemitteilung.

Unterstützt von mehreren Partnern – darunter die Polizei, das Ameos-Krankenhaus, die Wohnungs- und Baugesellschaft mbH sowie die Grünen Damen – erwartet die Besucher ein informatives Programm rund um die Themen Sicherheit, Gesundheit und altersgerechtes Wohnen. „Zudem wird es wichtige Informationen zum Thema Organspende geben“, berichtet Föckler. Der Tag biete die perfekte Gelegenheit, sich am Info-Stand zu verschiedenen seniorenrelevanten Themen zu informieren und auszutauschen.

Hinweise an Seniorenbeirat erwünscht

Neben den Beratungen können die Besucher dem Seniorenbeirat auch Hinweise zu praktischen Alltagsbedarfen in der Stadt geben. Beispielsweise zu fehlenden Sitzbänken oder notwendigen Bordabsenkungen.

Zu den Themenschwerpunkten der Veranstaltung gehört auch die Sicherheit. Dazu gibt es Informationen und Beratungen durch die Polizei zur Prävention und Sicherheit im Alltag. Zum Bereich Gesundheit stehen Experten des Ameos-Krankenhauses zur Verfügung und informieren die Besucher des Info-Standes über wichtige Gesundheitsthemen und Angebote für die ältere Generation. Die Wohnungs- und Baugesellschaft mbH berät rund um altersgerechte Wohnmöglichkeiten und barrierearmes Wohnen.

