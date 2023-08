In Wolmirsleben laufen jetzt die Vorbereitungen für den 12. Tag der Egelner Mulde auf Hochtouren. Am Mittwoch, 16. August, soll das Programm für die zweitägige Veranstaltung stehen.

Auch in diesem Jahr wird der Gemischte Chor Egeln, wie hier mit Dirigentin Andrea Rokus 2022 in Borne, wieder beim Tag der Egelner Mulde eine Kostprobe seines Könnens geben.

Wolmirsleben - Der Tag der Egelner Mulde wird seit dem Jahr gefeiert, in dem sich die Stadt Egeln sowie die Gemeinden Borne, Bördeaue, Börde-Hakel und Wolmirsleben zur Verbandsgemeinde zusammen geschlossen hatten. Das war am 1. Januar 2010. In jedem Jahr ist eine andere Mitgliedsgemeinde der Austragungsort.

In diesem Jahr ist es Wolmirsleben. Dort wird am Sonnabend, 26. August, und am Sonntag, 27. August, und damit erstmals gleich an zwei Tagen gefeiert und dass bei freiem Eintritt. Eröffnet wird der 12. Tag der Egelner Mulde am Sonnabend um 12 Uhr auf dem Festplatz gegenüber dem Dorfgemeinschaftshaus „Zum Adler“. 14 Uhr gibt es dort Kaffee und Kuchen und anschließend ein buntes Nachmittagsprogramm.

Dort werden der Gemischte Chor Egeln, die Tänzerinnen der Dance Factory Egeln und die Mädchen und Jungen der Kindertagesstätte „Gänseblümchen“ der Lebenshilfe die Gäste erfreuen. Mit dabei sind auch die Schüler der Basisförderschule „Am Park“ in Wolmirsleben, das Kinder- und Jugendfreizeitzentrum Egeln, der Avantgarde Showservice DJ Jörg Werner, die Ortswehr Wolmirsleben und der örtliche Schützenverein von 1867.

Der erste Tag findet mit Tanz für Jung und Alt ab 20 Uhr seinen Abschluss.

Für das leibliche Wohl ist gesorgt

Am Sonntag werden die Wolmirslebener um 8 Uhr mit den unverkennbaren Klängen eines alten Land-Bulldog-Traktors geweckt. Von 8.30 bis 9 Uhr wird beim Wettbewerb im Hähnekrähen der größte Schreihals des Dorfes ermittelt und gekürt. Ab 9 Uhr können die Besucher auf dem Festplatz frühstücken. Und um 10 Uhr schließt sich die Schützenproklamation an. Danach haben die Hengstmann-Brüder ihren großen Auftritt. Die beiden Egelner Kabarettisten werden wohl auch in Wolmirsleben in bekannter Manier wieder Missstände und Ungereimtheiten aufs Korn nehmen.

Die Veranstalter wollen für das leibliche Wohl der Gäste mit Speisen aus der Feldküche und vom Grill sorgen.

Der Schneidewindsche Park in Tarthun wird in diesem Jahr aber nicht wie sonst am Tag der Egelner Mulde für interessierte Bürger geöffnet sein, teilte Bördeaue-Bürgermeister Peter Fries (CDU) mit. „Es ist zurzeit kein Gärtner im Park. Das Unternehmen sucht einen Nachfolger. Danach wird der Besuch wieder möglich sein“, sagte der Kommunalpolitiker.

Im nächsten Jahr ist dann die Stadt Egeln Ausrichter des Gemeinschaftsfestes. Deshalb wird Bürgermeister Knut Kluczka (CDU) seinem Egelner Amtskollegen Reinhard Luckner in Wolmirsleben den mit Bier gefüllten Fest-Pokal übergeben. Dieser war anfangs immer leer überreicht worden. Doch Bornes ehemaliger Bürgermeister Dietmar Guschl hatte sich geweigert, diesen ohne Inhalt zu übernehmen. Seit dieser Zeit wird diese Trophäe vor dieser Zeremonie mit Bier gefüllt, das sich die Beteiligten dann gemeinsam schmecken lassen.

Eigentlich sollte der 11. Tag der Egelner Mulde bereits 2020 in Wolmirsleben stattfinden. Doch die Corona-Pandemie machte diesen Plänen einen dicken Strich durch die Rechnung. Wegen der um ein Jahr verschobenen 1075-Jahrfeier wurde dann im vergangenen Jahr in Borne das Fest der Egelner Mulde gefeiert. Die Idee zu dieser Veranstaltung, die das Zusammenwachsen in der Egelner fördern soll, hatten damals Karl-Heinz Schreiber und Uwe Lachmuth.